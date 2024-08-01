تركيا تفرض ضريبة على ودائع العملات الأجنبية المحمية

فرضت تركيا ضريبة جديدة على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، حيث تصل النسبة إلى 7.5% على الودائع المحمية لمدة ستة أشهر، و5% على الودائع ذات الأجل الممتد إلى عام.

تم الإعلان عن هذه الضريبة رسميًا اليوم كجزء من خطط تركيا لزيادة الإيرادات العامة من خلال فرض ضرائب جديدة.

في الوقت نفسه، تهدف الحكومة التركية إلى جمع 40 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) عبر فرض ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد. كما تستهدف جمع 70 مليار ليرة من خلال فرض ضريبة لا تقل عن 10% على الشركات المحلية، ويتوقع أن تشمل هذه القوانين نحو 62 ألف شركة خاضعة للضرائب.

جريدة الرياض