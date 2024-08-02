ثقافة وفنون
شقيق إلهام شاهين: أختي جريئة والناس مش بتشغلني بسببها
كشف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، عن طبيعة العلاقة بينهما قائلاً: “هناك أشخاص لديهم مشاكل مع أختي إلهام ولا يرغبون في توظيفي، وهذا ما يعطلني.”
وأضاف خلال لقائه في برنامج “شاي بالياسمين” الذي تقدمه ياسمين الخطيب على قناة “النهار”: “إلهام شاهين تسبب لي الكثير من المشاكل، لكنني دائمًا معها قلبًا وقالبًا. أعلم أنها صريحة جدًا ولا تخاف لأنها تتحدث وهي على حق، وهي جريئة جدًا في تصريحاتها.”
وتابع: “إلهام شاهين امرأة شجاعة وجريئة في الكثير من الأمور، ودائمًا ما أنبهها لأن بعض ما تقوله قد يُفهم بشكل خاطئ أو لا يُعجب البعض بالفكرة التي تطرحها.”
بوابة فيتو
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