ليلة في حب وردة وحليم بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

استمرت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل جماهيري على مسرح أوبرا الإسكندرية – سيد درويش -، الذي أقيم مساء أمس. أحيا الحفل ثلاثة مطربين من فرقة الموسيقى العربية: أحمد عفت، سمية وجدي، وصابرين النجيلي، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

شهد الحفل حضورًا كثيفًا من عشاق الموسيقى في مدينة الإسكندرية، وتضمن برنامجه مجموعة من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة وردة الجزائرية، من بينها: “اسمعوني”، “روحي وروحك”، “بكرة يا حبيبي”، “أه لو قابلتك”، “يا دلالي”، “العيون السود”، “وحشتوني”، “يانا يا حيرانة”، “مالي”، “الحلوة”، “بتلوموني ليه”، “كفاية نورك عليا”، “هي دي هي”، “نبتدي منين الحكاية”، و”إيه ذنبي إيه”.

تضمنت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء الذي يستمر حتي العاشر من أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور أشكالا فنية متنوعة عكست الثراء الإبداعي المصري، مما عزز من قيمة الفن والثقافة في تشكيل وجدان المجتمع.

المصري اليوم