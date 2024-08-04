توقيف شبكة إجرامية متخصصة فى تزويير خطابات السفارات – صورة

وقف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية على إنجاز إدارة الشرطة الأمنية بالبحر الأحمر حيث تمكن تيم متخصص من القبض علي شبكة إجرامية تقوم بإستغلال حوجة المواطنين بتزوير تأشيرات السفر نظير دفع مبالغ مالية خرافية بالعملة الأجنبية والمحلية.

وقد أشاد السيد مدير الاداره العامة للشرطة الأمنية بهذه الضبطية التى تؤكد يقظة وجاهزية قواته فى حسم وردع كل من تسول له نفسه ممارسة غش وخداع المواطنين والعمل على إبتزازهم بممارسة مثل هذه الجرائم مضيفا ان الشرطة الأمنية ظلت اليد الأمنية والعين الساهرة حماية للأرواح والممتلكات من خلال إسهاماتها الفاعلة وأدوارها المتعاظمة فى حماية المجتمع وفق الخطط الأنية والمستقبلية والبرامج الإستراتيجية المنعية والكشفية للجريمة بكافة أنواعها وأشكالها مبينا أن إداراة الشرطة الأمنية ظلت تعمل على إنفاذ هذه الإستراتيجية الأمنية بنجاح بتفعيل عمليات الرصد والمتابعة والمراقبة ومن خلال قيام الحملات الراتبة وعمل الكمائن للقضاء على كافة أشكال التفلتات والجرائم والظواهر الإجتماعية السالبة التى يمارسها بعض ضعاف النفوس خاصة ما يرتبط منها بالمؤسسات ذات السيادة والخصوصية فى تقديم خدماتها للمواطنين وأكد سيادته قدرة وكفاءة منسوبى الشرطة الأمنية فى حسم وردع وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين موجها ومنبها بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع فى مصيدة النصابين منوها لضرورة متابعة المواطنين إجراءاتهم ومعاملاتهم الثبوتية عبر القنوات الرسمية لتقديم هذه الخدمات حفاظا على حقوقهم ومستحقاتهم.

من جانبه أوضح العميد شرطة محمد على مدير الشرطة الأمنية بولاية البحرالأحمر أن هذه الضبطية تمت إثر معلومة توفرت إلى إدارته بنشاط أحد المتهمين على رأس هذه الخلية مستغلا حوجة المواطنين فى الحصول على تأشيرات سفر مزورة مقابل دفع مبالغ مالية خرافية يتم الإتفاق عليها مسبقا بالعملة الأجنبية والمحلية حيث تم عمل كمين محكم نفذ بدقة عالية تحت إشرافه أدى إلى توقيف أفراد الخلية وضبطهم متلبسين وبحوزتهم المعروضات المزورة والمزيفة.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أنه وفور تلقى المعلومة وجه السيد مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية وبمتابعته الشخصية بتكثيف الجهود ومباشرة عمليات الرصد والمراقبة للإيقاع بهذه الخلية الإجرامية والتى عثر بحوزتها على عدد من جوازات المواطنين والشهادات الطبية وخطابات العلاج بغرض الحصول على تاشيرات السفر للعلاج بالخارج بجانب مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمحلية إضافة لعدد (86) كرت حمى صفراء وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات جنائية فى مواجهة المتهمين تحت المواد (21/88/178/89) من القانون الجنائى بالقسم الأوسط توطئة لتقديمهم للعدالة .

المكتب الصحفي للشرطة