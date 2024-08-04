أنغام تتصدر ترند يوتيوب بألبوم “تيجى نسيب”

حققت المطربة أنغام نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعد طرح أحدث ألبوماتها “تيجي نسيب” منذ أيام عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حيث حصدت نسب مشاهدات عالية وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة في أول 3 مراكز.

تصدرت أغنية “هو إنت مين” المركز الأول، محققة 2 مليون مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها. الأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامي، وميكس وماستر طارق مدكور.

بينما حلت أغنية “تيجي نسيب” في المركز الثاني، محققة 800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وميكس وماستر حسن الشافعي.

أما أغنية “خليك معاها” فاحتلت المركز الثالث، وتخطت نسب مشاهداتها نصف مليون مشاهدة، من كلمات أكرم حسنى، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدى، وميكس وماستر أمير محروس.

جريدة الدستور