داليا البحيرى تبعث رسالة لوالدتها: “شكرًا على حبك واهتمامك”

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، مجموعة من الصور لها رفقة والدتها، معربة عن حبها الشديد لها.

وكتبت النجمة داليا البحيري على الصور قائلًة: “أمي حبيبتي أول بوست، نفسي تحبي نفسك وتهتمي بنفسك ربع ما بتهتمي بينا، نفسي تبقي أنانية شوية صغيرين وتحبي نفسك شوية صغيرين أوي”، مضيفًة: “ونفسي أوي تبطلي عصبية وتهدي، بحبك أوي يا أمي وشكرًا على حبك وعلى اهتمامك بينا وبكيمي وبكل أحفادك، ارجوكي حبي نفسك واهتمي بصحتك”.

واختتمت الفنانة داليا البحيري رسالتها لوالدتها، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: “أنا عارفة مش بقولك كفاية إني بحبك، بس أديني أهو بقولهالك عشان عارفة إنك بتقري بوستاتي، بحبك يا نونا يا أطيب وأحن جدة وأم وأعظم طباخة وست بيت في الدنيا، حبي نفسك شوية أرجوكي”.

جريدة الدستور