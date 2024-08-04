أحمد بدير: المسرح علاج لى وللجمهور وهو من قدمنى للتليفزيون والسينما

أعرب الفنان أحمد بدير عن سعادته بتكريمه في الدورة السابعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وتستمر فعالياتها حتى 17 أغسطس الجاري، برئاسة الفنان محمد رياض.

وأكد بدير أن أي جائزة يحصل عليها الفنان تُعتبر تقديراً له، خاصة إذا كانت من المسرح الذي يعتبره ملعبه الخاص ومصدراً للعلاج للجمهور وله شخصياً. وأوضح أن المسرح هو الذي قدّمه للتلفزيون والسينما، مشيراً إلى أن فنان المسرح يعتمد دائماً على التفاعل المباشر مع الجمهور. وشدد على أن هذا التكريم يعد فخراً وتتويجاً لمسيرته التي بدأها من الصفر، مبيّناً أن المسرح له مكانة خاصة في حياته، فهو من عشاقه، دون التقليل من حبه للسينما أو التلفزيون أو الإذاعة، حيث إن أول جائزة حصل عليها كانت من الإذاعة.

وأكد بدير على أن من يعمل بالمسرح يجب أن يكون من عشاقه، لأنه غير مربح، ومن الممكن أن يدفع الفنان من جيبه، لكونه محبا للمسرح، ورغم ذلك يرى أن الأمل فى مسرح الدولة، خاصة أنه يرى أن المسرح الخاص يحتاج للكثير من الوقت للرجوع، وأن آخر مسرحية قدمها لمسرح الدولة كانت «غيبوبة» وكانت جريئة فى ذلك الوقت ولم يتم تصويرها، ووقتها اعترض على ذلك وخاطب وزيرة الثقافة وقتها، معتبرًا أن المسرح كان يجب أن يتم عرضه على التلفزيون، وأن ذلك يجعل كثيرا من الفنانين الآن يتراجعون عن فكرة خوضهم تجارب مسرحية.

بوابة الشروق