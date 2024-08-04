شاهد بالصورة والفيديو.. بسخريتها المعهودة.. الفنانة إنصاف مدني تقلد سيدة وقفت بجوارها وقدمت وصلة رقص مثيرة

أثارت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة وهي تغني في حفل سوداني بإحدى دول الخليج.

الفنانة تفاجأت بإحدى السيدات وهي تقف بجوارها وتقدم وصلة رقص مثيرة, لتقوم الفنانة بالسخرية منها وتقليدها وسط ضحكاتها وضحكات السيدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين