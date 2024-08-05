شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بتسجيل صوتي

أرسلت شيرين عبد الوهاب رسالة صوتية إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وقالت شيرين في التسجيل الصوتي: “جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا، ربنا يديكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي”.

وأظهرت شيرين في التسجيل حالة نفسية مطمئنة لجمهورها، وتلقت تعليقات إيجابية مثل: “وحشتينا يا صوت مصر” و”وحشتينا يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول”.

في تصريحات مؤخراً، كشف الطبيب المعالج لشيرين عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أنباء حول عدم استقرار حالتها وإلغاء حفلها في تركيا. ونفى الطبيب كل ما تردد حول تدهور صحتها، مؤكدًا أنها بخير وحالتها تتحسن يومًا بعد يوم.

كما حررت شيرين محضراً بقسم شرطة التجمع الأول ضد طليقها الملحن حسام حبيب، متهمة إياه بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصابات وكدمات وسحجات، وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

حيث ذكرت في بلاغها رقم 7155 جنح التجمع الأول، إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها.

وبإحضار المشكو في حقه تم تصالح شيرين عبد الوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب وذلك بعدما وقع الطرفين على تصالح، وتعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

بوابة الفجر