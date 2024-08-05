جبر الخواطر والتقدير.. داليا البحيري توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة إلى جمهورها حثتهم فيها على أهمية جبر خواطر الأصدقاء وتقدير المحيطين بهم سواء كانوا من أفراد الأسرة أو زملاء المهنة أو الأصدقاء. وقالت داليا: “لأننا نعيش ونلهث في الدنيا بين السعي وراء الرزق ومشاغل الحياة، ننسى أن نعبر عن حبنا لمن حولنا، خصوصًا أهلنا وأصحابنا”.

وأضافت داليا: “نتذكر أن نعبّر عن هذا الحب ونكتبه على الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن يتركنا الشخص ويرحل. هناك لا يوجد إنترنت ولا فيسبوك ولا وسائل تواصل اجتماعي، فلا تصلهم هذه الكلمات. الشيء الوحيد الذي يصلهم هو الدعاء وقراءة القرآن والصدقة. تخيل لو الشخص رأى وسمع هذه الكلمات الجميلة وهو لا يزال حيًا وبدون مناسبة”.

واختتمت داليا: “مش ده حيفرق كتير معاك أنت أكتر من الشخص ده.. لأنك ستشعر إنك قلت اللي نفسك فيه وأظهرت له مشاعرك وأكيد الحب والتقدير دول حيرجعولك أضعاف.. وكفاية جبر الخاطر دي عبادة مهمة جدًا، حبوا حبايبكم قبل فوات الأوان.. وقررت أبدأ وأعمل كده”.

بوابة الفجر