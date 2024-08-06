مي عز الدين تؤدي العمرة عن المنتج حسام شوقي: «ادعوا للسند والضهر»

أدت الفنانة مي عز الدين مناسك العمرة نيابة عن المنتج الراحل حسام شوقي، الذي توفي بعد تعرضه لحادث أليم مع أصدقائه المنتجين الفنيين فتحي إسماعيل، محمود كامل، وتامر فتحي على طريق الضبعة.

ونشرت مي عز الدين على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» مقطع فيديو أثناء تأدية مناسك العمرة، وعلقت: «لبيك اللهم عمرة عن حسام شوقي، يا رب الرحمة له ولهم جميعاً.. دعواتكم بالرحمة للظهر والسند».

المصري اليوم