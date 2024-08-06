جهاز المخابرات العامة بالقضارف يضبط عملات اجنبية كبيرة وعدد من أجهزة الإتصالات

تمكن جهاز المخابرات العامة في القضارف من ضبط مبالغ مالية، تشمل عملات أجنبية من فئتي الدولار الأمريكي والريال السعودي، بالإضافة إلى العملات الوطنية، بحوزة سبعة متهمين. بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (167) مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال.

وقف والي القضارف المكلف، اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن أحمد، على هذه الضبطية بمباني الجهاز ظهر اليوم، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، العميد أمن دفع الله عمر الشيخ، ومدير شرطة الولاية، اللواء شرطة عصام الدين محجوب، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، مولانا عبدالمجيد السماني.

أشاد الوالي المكلف بجهود أفراد جهاز المخابرات العامة في تحقيق هذه الضبطية، ومساهمتهم الفاعلة في المحافظة على الاقتصاد الوطني وردع المتلاعبين بأمن البلاد، مجدداً حرص لجنة أمن الولاية على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس باقتصاد وأمن الولاية.