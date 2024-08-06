ضبط 797 ألف سيجارة إلكترونية دون ترخيص في عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، بتهمة بيع وتخزين 797,555 سيجارة إلكترونية بدون ترخيص، بالإضافة إلى التهرب الضريبي.

وصرح العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، أن معلومات وردت بوجود فيلا في إمارة عجمان تقوم ببيع وتخزين السجائر الإلكترونية.

فور تلقي المعلومات، تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، تم مداهمة الموقع. تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية من عدة شركات، والتي تعود ملكيتها لشخصين من الجنسية الآسيوية.

أثناء تفتيش المكان، عُثر على 797,555 سيجارة إلكترونية مخزنة في خمس غرف بالفيلا، تحمل علامات تجارية لمئات الشركات المصنعة. تم ضبط المتهمين (م.ش.ن) في العقد الرابع من العمر و(م.ش.ح) في العقد الثالث من العمر، وتوقيفهما وتحويلهما إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى الحذر من شراء البضائع من غير أماكن البيع المعتمدة، وعدم التردد في التبليغ عنها، مؤكداً أن شرطـة عجمان ستكون بالمرصاد، ومشيراً إلى خطورة التدخين على الصحة والسلامة.

صحيفة البيان