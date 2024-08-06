من كريم عبدالعزيز حتى إيمي سمير غانم.. نجوم يعودون إلى المسرح بمهرجان العلمين

يستضيف مسرح «يو» في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، عددًا كبيرًا من نجوم السينما والدراما المصرية، مما يعيدهم إلى المسرح بعد فترة طويلة من الغياب. سيكون جمهور مهرجان العلمين على موعد مع مجموعة متنوعة ومميزة من العروض المسرحية التي ستُعرض على مدار شهر أغسطس الجاري بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.

تحظى مسرحية “السندباد” باهتمام كبير من الجمهور قبل عرضها ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين، حيث ستُعرض على مدار 3 ليالي من الخميس 8 أغسطس حتى السبت 10 أغسطس. سيتمكن الجمهور من مشاهدة النجم كريم عبد العزيز في تجربة مسرحية جديدة، يعود من خلالها إلى خشبة المسرح بعد نحو 23 عامًا من تجربته الأولى في مسرحية “حكيم عيون” التي أُنتجت عام 2001.

ويشارك كريم عبدالعزيز في بطولته مسرحية السندباد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم نيللي كريم التي تخوض أيضًا أول تجاربها المسرحية، بجانب كلا من بيومي فؤاد، مصطفى خاطر وغيرهم، وإخراج أحمد الجندي.

الوطن نيوز