ضبط زوجين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات البلاغ الذي تقدم به أربعة أشخاص إلى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، حيث أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل شخص وزوجته، مقيمين بدائرة المركز. قام المتهمان بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الزعم بقدرتهما على تشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس مقابل أرباح شهرية، ولم يلتزما بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

الوطن نيوز