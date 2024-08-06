شاهد بالفيديو.. اللاعب السوداني سيف تيري يرقص بشكل هستيري خلال فرح زميله بفريق فاركو المصري

تناقلت صفحات رياضية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث تم تصويره من حفل زفاف مصري.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع لاعب فريق المريخ السابق ونادي فاركو المصري الحالي سيف تيري, وهو يشارك في فرح أحد زملائه بالنادي السكندري.

وظهر مهاجم المنتخب السوداني وهو يتفاعل في الرقص بشكل هستيري وعلى الطريقتين السودانية والمصرية بطريقة لفتت أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين