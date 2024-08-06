شاهد بالصور.. شيخ الأمين: ” لقاء مميز في قطر ! ” .. الغزال الأسمر مهند الطاهر وآخرون

لقاء مميز في قطر !

أسعد أن أشارككم لقطات مميزة من زيارة مجموعة من الرياضيين المميزين يتقدمهم :-

– السيد وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور عبدالكريم موسى. – رجل الأعمال والهرم الرياضي والأكاديمي الدكتور محمود عبدالكريم ابراهيم. – رجل الأعمال والقطب الهلالي صابر شريف الخندقاوي. – كابتن المنتخب القومي وفريق الهلال الغزال الأسمر مهند الطاهر. – الصحفي الرياضي المخضرم الأستاذ إبراهيم الجيلي.

كان اللقاء مليء بالطاقة الإيجابية، وتبادلنا الأحاديث حول أهمية الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز القيم الأخلاقية، وكيف للرياضة أن تكون جسراً للتواصل بين الأديان والثقافات.

وأكبر دليل ما أبرزته بطولة كأس العالم 2022 المقامة بدولة قطر، بأن هذا الحدث لم يكن مجرد منافسة رياضية، بل كان إحتفالاً بالتنوع والتسامح، وعكس لقيم الدين الإسلامي، وكانت جسر جمع بين الدين والرياضة، وهذا ما دفعني للإصرار على حضور البطولة بصحبة أبنائي بالمسيد واستئجار طائرة خاصة خصيصاً لحضور البطولة.

ما قدمته دولة قطر كان مثالاً رائعاً على التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة.

سعدت كثيراً بهذه الزيارة الطيبة التي جمعتني مع الرياضيين، وأتطلع للمزيد من هذه اللقاءات المثمرة التي تجمع بين الرياضة والدين.

رصد وتحرير – “النيلين”