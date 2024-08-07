جرائم وحوادث
طيفور: التحريات في العديد من القضايا تسير بصورة طيبة كما سنطلب النشرة الحمراء من الانتربول لعدد 12 متهماً
قال النائب العام بجمهورية السودان الفاتح محمد طيفور بأن التحريات في العديد من القضايا تسير بصورة طيبة كما سنطلب النشرة الحمراء من الانتربول لعدد 12 متهماً وستيلها قوائم أخرى بغية محاكمتهم داخل السودان.
الجزيرة – السودان
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