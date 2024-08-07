خلعت ذيل فستانها على المسرح.. فنانة شهيرة تثير الجدل بحفلها الغنائى

قامت النجمة أديل بخلع ذيل فستانها أثناء حفلها الأخير بسبب هطول الأمطار، حيث كانت ترتدي فستاناً طويلاً في بداية الحفل. لجأت أديل إلى ارتداء الفستان الطويل بعدما نفت الأرصاد الجوية احتمال هطول الأمطار، إلا أن العكس حدث، مما دفعها إلى خلع ذيل الفستان بسبب ثقله وصعوبة حركتها على المسرح.

انهارت أديل من البكاء الشديد أثناء تقديمها إحدى الأغاني على المسرح في آخر حفلاتها، حيث أظهر مقطع فيديو تأثرها الشديد بالبكاء بعد غنائها “Someone like you”.

احتفلت أديل بعيد ميلادها في شهر مايو الماضي، وهي تتمتع بجماهيرية كبيرة حول العالم وصاحبة مبيعات موسيقية ضخمة. أديل ليست على وفاق مع والدها الذي ترك والدتها عندما كانت في الثانية من عمرها، وقد صرحت سابقاً بأنها لا تشعر تجاهه بأي مشاعر.

في عام 2015، أقلعت أديل عن التدخين الذي كان يهدد حياتها ومسيرتها الفنية، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في الحلق.

في 2011 تسبب طليق النجمة العالمية أديل رجل الأعمال سيمون كونكي، في خسارتها مليون جنيه استرليني بسبب عملية بيع لمنزل ملكيته مشتركة بينهما وذلك لتسوية أملاك بينهما ضمن إجراءات قضية الطلاق.

كانت أديل قامت بشراء المنزل الذي يقع في مدينة ساكسيس في عام 2017 ودفعت حينها 4 ملايين جنيه استرليني ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ18.

صدى البلد