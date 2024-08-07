سهرة حمراء.. التحقيقات تكشف مفاجآت مثيرة في واقعة سرقة شخص عربي بالقاهرة الجديدة

قررت النيابة العامة في القاهرة صرف شخص عربي الجنسية بعد سماع أقواله في واقعة اتهام فتاة ليل و4 آخرين بسرقة سيارته في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الفتاة المتهمة تعرفت على الأجنبي من خلال برنامج سناب شات، واتفقا على اللقاء في منطقة القاهرة الجديدة لإقامة علاقة غير شرعية.

وفقًا لتحقيقات النيابة، توجه المجني عليه إلى المكان المتفق عليه وقابل الفتاة، وعند وصوله، حضرت سيارة بها 4 أشخاص قاموا بسرقة سيارته وهواتفه المحمولة، ثم غادروا برفقة الفتاة.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة غادرت السيارة بعدما أوهمت الشخص الأجنبي بأنها ستقابل صديقتها، وعندها جاء شخصان ترجلا من سيارة بها 4 أشخاص وسرقوا مبلغ 10 آلاف جنيه وسيارته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بلاغًا من الأجنبي يتهم فيه فتاة و4 آخرين بسرقة سيارته وهواتفه المحمولة في منطقة القاهرة الجديدة. وعلى الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ للتحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه اتفق مع الفتاة على مقابلتها لإقامة علاقة غير شرعية، وما أن وصل إليها حتى حضر 4 أشخاص داخل سيارة وقاموا بسرقة سيارته وهواتفه المحمولة وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

صدى البلد