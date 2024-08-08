دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شيماء سيف على طريقتها.. ماذا فعلت؟

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم قصة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث احتفلت بعيد ميلاد الفنانة شيماء سيف. وكتبت: “كل سنة وأنتِ طيبة يا شوشو، يارب سنة كلها سعادة ونجاح وضحك. بحبك”.

في مقابلة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” على قناة إم بي سي مصر، كشفت الفنانة شيماء سيف عن تفاصيل جديدة حول فقدانها 50 كيلوغرامًا من وزنها. أوضحت أنها أصيبت بمشكلة في المفصل، وأن الطبيب المعالج لها طلب منها إجراء عملية تغيير مفصل.

وأضافت شيماء سيف: “ذهبت للطبيب بسبب ألم في المفصل، وطلب مني إجراء عملية تغيير مفصل، الأمر الذي صدمتي ورفضته. بعدها ذهبت إلى طبيبي الخاص وأجريت عملية تكميم”.

صدى البلد