جرائم وحوادث

مباحث التجارة و التموين وحماية المستهلك تضبط زيوت منتهية الصلاحية بنهر النيل

2024/08/08
police 09 nln
مباحث السودان
إثر معلومة وردت إلى إدارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تفيد بوجود مخزن للزيوت منتهية الصلاحية بمدينة عطبرة تم تشكيل وتكوين تيم ميدانى بقيادة الملازم عادل وإشراف المقدم سامي خضر ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة وتكثيف المراقبة وبموجب أمر تفتيش صادر من الحهات المختصة تمت مداهمة الموقع حيث تمكن التيم من ضبط مخزن به عدد (700) كرتونه زيت النارجيل غير صالح للإستعمال تم إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ بالرقم (782 -2024)م المادة (8)من قانون حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة الشاكي المساعد شرطة المعز بشير صديق المتهم ( أ – أ – أ ) وقد باشرت سلطات القسم إجراءات التحرى والإستجواب توطئة لتقديم الأوراق للمحاكمة والعدالة .
المكتب الصحفي للشرطة

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