السعودية تستثمر مئات الملايين في شركة “فشلت” بأول منتجاتها

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، يوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمر نحو 750 مليون دولار في شركة “ماجيك ليب” المتخصصة في الواقع المعزز منذ بداية عام 2023، على الرغم من أن الشركة، التي تأسست قبل 14 عامًا، لا تزال تبحث عن نموذج أعمال قابل للتطبيق.

وأعلنت “ماجيك ليب”، التي جمعت ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، أنها بحاجة إلى تمويل إضافي في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك في يناير ويونيو 2025، لتلبية التزاماتها المالية عند استحقاقها، وفقًا لتقرير الشركة المقدم في المملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة في ملف عملياتها الأوروبية أنها تتوقع الحصول على التمويل من مستثمر مجهول.

أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك الرئيسي للشركة الناشئة في عام 2022، حيث استثمر 590 مليون دولار في العام التالي، وأضاف 160 مليون دولار أخرى حتى الآن في عام 2024، مقابل ديون قابلة للتحويل، وفقًا لما نقلته “بلومبيرغ” عن ملف “ماجيك ليب” في المملكة المتحدة.

وفي السنوات الأخيرة، استثمر صندوق الثروة السعودي الذي يقترب حجم أصوله من تريليون دولار، بكثافة في الألعاب والرياضة كجزء من تطوير اقتصاد السعودية ليتجاوز الثروة النفطية.

ورفض ممثل عن “ماجيك ليب” التعليق للوكالة الأميركية. ولم يرد ممثلو صندوق الاستثمارات العامة على طلبات التعليق.

وتُعتبر “ماجيك ليب”، التي تأسست عام 2010 وتتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها، رائدة في مجال إنشاء مستقبل الحوسبة، إذ جمعت الشركة رأس مال من مستثمرين من بينهم غوغل التابعة لشركة ألفابت، لبناء سماعة رأس واقع معزز تسمح بالتفاعل مع الأجسام الرقمية في العالم المادي.

لكن أول منتج للواقع المعزز من الشركة، الذي أطلق عام 2018، فشل وفق “بلومبيرغ”، مما دفعها لخفض ما يقرب من 80 بالمئة من قوتها العاملة وانتقلت إلى تطبيقات الأعمال.

وقامت “ماجيك ليب” مؤخرا بتسريح 75 موظفا آخرين وإلغاء أقسام المبيعات والتسويق، لتحويل التركيز إلى ترخيص تقنيتها، كما ذكرت “بلومبيرغ” في وقت سابق من الشهر الماضي.

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