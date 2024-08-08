ضبط صاحب سلسلة صيدليات هارب من 307 سنوات سجنا، ومالك كافيهات مطلوب فى 70 قضية

شنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملات موسعة لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. ونجحت جهود قطاع الأمن العام في القبض على عاطل مقيم بمحافظة المنيا، سبق اتهامه في 10 قضايا وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في جناية “قتل عمد”، وكان بحوزته بندقية خرطوش وطلقة. كما تم ضبط مالك كافيهات مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب لتنفيذ 70 حكمًا قضائيًا تتعلق بقضايا “شيكات”، بإجمالي عقوبات تصل إلى 62 سنة حبس وكفالات مالية. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على مالك صيدليات مطلوب لتنفيذ 203 أحكام قضائية تتعلق بقضايا “شيكات وتبديد”، بإجمالي عقوبات تصل إلى 307 سنوات حبس، وكفالات وغرامات مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

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