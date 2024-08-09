دنيا سمير غانم تدعم شقيقتها إيمي قبل عرض مسرحية «التلفزيون» بمهرجان العلمين

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد، بعد إعلان عرض مسرحيتهما «التلفزيون» ضمن فعاليات مهرجان «العلمين».

ونشرت دنيا سمير غانم البوستر الرسمي للمسرحية عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»، وكشفت عن مواعيد عرض المسرحية، معلقة: «العلمين 15، 16، 17 إن شاء الله».

ويشارك في بطولة مسرحية «التلفزيون» عدد كبير من الفنانين من بينهم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، وبدرية طلبة، أوس أوس، محمود حافظ، وآخرين، وتجمع المسرحية حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم للمرة الأولى على خشبة المسرح.

تدور أحداث مسرحية «التليفزيون» في يوم ما يصل لزوجين طرد هدية، تلفزيون سحري ويجدون نفسهم في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهم طفل بالريموت كنترول..ما هو مصيرهم وعند أي قناة سوف تقف حياتهم وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟.

المصري اليوم