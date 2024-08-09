انتحل صفة سيدة واستقطب الفتيات للأعمال المنافية للآداب

انتحل شاب هوية سيدة وتواصل مع الفتيات عبر عدة حسابات وهمية. وبعد تحريات وجمع المعلومات، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات القضية التي تناولتها إحدى الوكالات الإخبارية، والتي أشارت إلى وجود تطبيق يستهدف استقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.

وبالفحص والتحري، تبين أن الشخص المتورط كان ينتحل صفة سيدة عبر حسابين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بالإضافة إلى حساب آخر على أحد التطبيقات الإلكترونية، بهدف جذب السيدات وتسهيل مشاركتهن في الأعمال المنافية للآداب.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي. وعند مواجهته، اعترف بقيامه بهذه الأنشطة لتحقيق مكاسب مادية.

المصري اليوم