جرائم وحوادث

بالفيديو.. الداخلية القطرية تنفذ عملية نوعية للقبض على تاجر مخدرات متلبساً

2024/08/09
hqdefault

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على تاجر مخدرات بالجرم المشهود وإحالته إلى النيابة العامة، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين للقوانين وحماية أمن وسلامة المجتمع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” مساء الخميس، مقطع فيديو يوثق العملية. وأوضحت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في إلقاء القبض على تاجر مخدرات بعد أن تم ضبطه متلبسًا ببيع مخدر “الكبتاجون”، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويظهر الفيديو كيفية تنفيذ العملية وإلقاء القبض على تاجر المخدرات بداية من الرصد والمتابعة وتعقب سيارتي المصدر والهدف ثم إتمام العملية بمراقبة ومتابعة سيارة الهدف والمداهمة والتفتيش وإلقاء القبض على تاجر المخدرات.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/09