بالفيديو.. الداخلية القطرية تنفذ عملية نوعية للقبض على تاجر مخدرات متلبساً

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على تاجر مخدرات بالجرم المشهود وإحالته إلى النيابة العامة، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين للقوانين وحماية أمن وسلامة المجتمع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” مساء الخميس، مقطع فيديو يوثق العملية. وأوضحت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في إلقاء القبض على تاجر مخدرات بعد أن تم ضبطه متلبسًا ببيع مخدر “الكبتاجون”، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويظهر الفيديو كيفية تنفيذ العملية وإلقاء القبض على تاجر المخدرات بداية من الرصد والمتابعة وتعقب سيارتي المصدر والهدف ثم إتمام العملية بمراقبة ومتابعة سيارة الهدف والمداهمة والتفتيش وإلقاء القبض على تاجر المخدرات.

فيديو| عملية نوعية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لضبط تاجر مخدرات متلبساً بعد قيامه ببيع "الكبتاجون"، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه pic.twitter.com/V7i9lwoz95 — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) August 8, 2024

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