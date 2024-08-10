فنان سعودي يروي تفاصيل تعرضه للاحتيال وسرقه أمواله من جميع الحسابات البنكية

كشف فنان سعودي عن تعرضه لعملية احتيال وسرقة أمواله من حساباته البنكية بعد قيامه بحجز موعد للفحص الدوري عبر موقع إلكتروني وهمي.

وظهر الفنان السعودي سمير ناصر في مقطع فيديو يوضح غيابه عن جمهوره خلال الفترة الماضية بسبب انشغاله بتبعات هذه السرقة التي طالت جميع حساباته البنكية.

وناشد الفنان الجميع بتوخي الحذر وعدم الوقوع ضحية لهؤلاء المحتالين الذين ينشئون مواقع وهمية تتظاهر بأنها تابعة لجهات حكومية، بما في ذلك موقع مزيف لحجز مواعيد الفحص الدوري للسيارات.

الشرق القطرية