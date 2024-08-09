مليشيا الدعم السريع المتمردة تدمر مستشفى الدايات بعد ترميمه وإصلاحه وإعادة افتتاحه

بيان من لجنة الطوارئ الصحية الخرطوم :

_في ظل استهداف الشعب السوداني ومكتسابته ومؤسساته الخدمية قامت مليشيات الدعم السريع باستهداف وقصف مستشفي الولادة (الدايات ) ام درمان بتاريخ اليوم 9 اغسطس 2024

_تم قصف المستشفي بعدد كبير من الدانات مماادي الي خسائر في مباني المستشفي

_ يذكر ان المستشفي تم اعادة افتتاحه يوم امس بعد سيطرة القوات المسلحة علي ام درمان وقامت بطرد المليشيات بعد ان احدثت مليشيا الدعم السريع فيه خراب وسرقة ودمار حيث كانت تستغلها كثكنة عسكرية

_ تم نقل الأطباء والممرضات والكوادر العاملة وبعض المرضي الي ام درمان الثورة المستشفي السعودي للولادة ولاتوجد اصابات

_ تؤكد كوادر وزارة الصحة ولاية الخرطوم ان هذا الاستهداف للمرافق الصحية لن يثنيها عن العمل وستظل في خدمة المرضي دون توقف.