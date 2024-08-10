تتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة نسرين طافش في موناكو – صور

شاركت الفنانة نسرين طافش مجموعة جديدة من الصور أثناء قضاء عطلتها في موناكو عبر حسابها على إنستجرام، حيث أبهرت متابعيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

ارتدت نسرين فستانًا قصيرًا باللون الأبيض مزينًا بنقوش زهرية باللونين الأزرق الفاتح والوردي، مع تصميم واسع من الأسفل وتفاصيل مميزة عند الأكتاف. أكملت إطلالتها بانتعال سليبر مفتوح باللون البيج، وحملت حقيبة جلدية باللون الوردي.

الفستان كان من تصميم دار الأزياء “Moda Celikler”، ويبلغ سعره 19 ألف دولار (حوالي 942 ألف جنيه مصري)، بينما الحقيبة كانت من دار “Hermes” وسعرها 101 ألف جنيه مصري، ليصل مجموع تكلفة إطلالتها إلى 1.043 مليون جنيه.

واعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر انسيابية تركت خصلاتها منسدلة على أكتافها وظهرها. كما اختارت مكياجًا ناعمًا يتضمن أحمر شفاه بلون كشميري فاتح مع كحل وماسكارا وآيلاينر باللون الأسود، وظلال عيون بألوان ترابية هادئة.

وتزينت نسرين طافش ببعض الإكسسوارات الناعمة، فقد اختارت أقراطًا وقلادةً باللون الذهبي، وساعة يد باللون الأبيض.

صدى البلد