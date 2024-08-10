الكلى والكبد.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير .. ما القصة؟

عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن الأزمة الصحية التي مر بها الكينج محمد منير، حيث كشف مقربون منه تفاصيل صادمة.

وأوضح التقرير أن محمد منير يعاني من مشكلات في الكلى والكبد، والتي أثرت عليه بشكل كبير في الفترة الماضية، مما اضطره إلى تلقي علاج مكثف.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشكلات الصحية تسببت في زيادة وزنه بشكل ملحوظ، كما تعرض لأزمة صحية أخرى أثرت على توازنه، مما أجبره على البقاء في المنزل لعدة أيام قبل أن يعود تدريجيًا لممارسة حياته الطبيعية.

كما بذل محمد منير مجهودًا كبيرًا أثناء تصوير فيديو كليب جديد مع الفنان تامر حسني، مما تسبب له في أزمات صحية أخرى، وصلت إلى حد سقوطه أثناء التصوير. ونتيجة لذلك، تم تأجيل العمل لحين تحسن حالته الصحية. بعد ذلك، دخل منير إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية دقيقة، ونصحه الأطباء بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه.

وتابع أن محمد منير قرر بالفعل السفر لألمانيا في رحلة علاجية، وذلك في نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد إحياء حفل غنائي في الاسكندرية يوم 21 من الشهر ذاته، حيث رفض منير إلغاء الحفل، وأكد ضرورة إقامته، تقديراً للجمهور ومنظمي الحفل، وبعدها سوف يسافر إلى العاصمة الألمانية برلين.

فيما وجه الإعلامي مصطفى بكري، كلمات مؤثرة للمطرب الكبير محمد منير، قائلا “محمد منير أيها الصوت النوبي والصوت المصري الأصيل والوطني، في كل الأزمات تبقى صوت مصر في الخارج وسفيرا فوق العادة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “ منذ زمن طويل عرفتك عن قرب كنت دوما الإنسان الأصيل القادم من النوبة فجر التاريخ، فأنا أعرف جيدا من أنت، فلا تسألني عن المناسبة التي اتحدث فيها ولا معنى الكلمات فأنت تعلم انك راسخ في قلوب الكثيرين وأنا منهم”.

صدى البلد