حماية المستهلك يرصد مصنعا يعيد تعبئة الشاي.. سلامة الغذاء تكشف

صرح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء، أن العلاقة بين المصنع في قطاع الغذاء وبين من هم خارج المنظومة تشبه العلاقة بين الشخص الخارج عن القانون والهيئة كسلطة إنفاذ القانون.

وأوضح الهوبي، خلال حواره في برنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة” وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الرقابة على سلامة الغذاء ليست مسؤولية الهيئة وحدها، بل تشمل دور المستهلك أيضًا، حيث يجب أن يكون شريكًا في هذه الرقابة، وأن يتم تشجيعه على تقديم الشكاوى التي تتعامل معها الهيئة بجدية.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك نجح في كشف أحد المصانع التي تقوم بإعادة تعبئة الشاي.

صدى البلد