جرائم وحوادث
بأسلوب المغافلة.. حبس لص الهواتف في بدر
أمرت جهات التحقيق بحبس متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف محمولة من المواطنين في منطقة بدر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من القبض على المتهم، وهو عاطل، بعد تورطه في سرقة 4 هواتف محمولة من المواطنين باستخدام أسلوب المغافلة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرار الحبس.
صدى البلد
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