نشر الجيش السوداني مقطع يوضح الأضرار التي لحقت بمستشفى “الدايات” عقب قصفها من قبل قوات الدعم السريع.

وكان المستشفى أعيد افتتاحه قبل يوم من عملية القصف.

ويوضح المقطع الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى بعد صيانته وزيارة والي الخرطوم للاطلاع على جاهزيته للعمل.

الجزيرة – السودان