مصر.. الارتفاع الأعلى منذ شهور ومبادرة بعودة الإعفاء.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات متتالية، مما أدى إلى زيادات مماثلة في أسعار الذهب في مصر، حيث وصل سعره في السوق المحلي إلى أعلى مستوى له منذ شهور. هذا الارتفاع جاء بعد فترة من الاستقرار النسبي نتيجة لتفعيل قرار إعفاء الذهب القادم من الخارج من الرسوم الجمركية، والذي انتهى في مايو الماضي، ما أسهم في زيادة الأسعار التي تستمر في الارتفاع يومًا بعد يوم.

هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات، عقد اجتماعًا مع أعضاء الشعبة، حيث اتفقوا على ضرورة إرسال مذكرة إلى وزير التموين تتضمن مجموعة من الحلول لتجاوز أزمة الذهب الحالية. من بين هذه الحلول، أعربوا عن رغبتهم في إعادة تفعيل قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين المقيمين بالخارج من الجمارك. وأشار رئيس الشعبة إلى أن عودة الإعفاءات الجمركية يمكن أن تسهم في ضبط حركة البيع والشراء، وحماية السوق من التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، مما يحقق التوازن المطلوب لصالح الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد رفيق عباسي، الرئيس السابق لشعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، أن استيراد الذهب من الخارج معفى من الجمارك، إلا أن نقص الدولار يقف عائقًا أمام التجار لاستيراد كميات كافية من خام الذهب، نظرًا لحاجة الدولة الملحة إلى توفير العملات الصعبة داخل البلاد.

وأضاف رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية السابق، لـ”الدستور” أن المبادرة التي أطلقتها الدولة قبل أكثر من عام وهي السماح للمصريين القادمين من الخارج بدخول المشغولات الذهبية الخاصة بهم، دون جمارك، أدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء السوق، خاصة وأن القادمين من الخارج لم يكلفوا الدول شيء فيما يخص الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لشراء الذهب وبالتالي أدت هذه المبادرة إلى حل الأزمة دون التأثير على الدولار داخل مصر بأي صورة.

وأوضح عباسي، أن مصر في حاجة عاجلة إلى عودة هذه المبادرة المعفاة من الجمارك مرة أخرى، ذلك لأن السوق ما هو إلا عملية عرض وطلب، إذا اختفى الذهب يرتفع السعر وإذا ما عاد وتوفر تعود الأمور إلى نصابها المتفق مع الأسعار العالمية مرة أخرى، ففي حالات الاختفاء مع إقبال المواطنين على الشراء، وعدم تأكد التاجر من قدرته على توفير الذهب الخام الذي قام ببيعه فإن الأسعار ترتفع وعندما لا يجد سبيلًا إلى توفير بديل بالفعل فإن الأسعار ترتفع بشكل جنوني كما هو الحال الآن.

وأكد عباسي، أن قرار عودة المبادرة هو حق مشروع للشعب، قبل التجار أنفسهم، خاصة وأن الذهب الخام مسموح بدخوله بدون جمارك، فلماذا نتوقف عن السماح للأشخاص العاديين.

خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر قرابة الـ ٤ طن ذهب مع المصريين العائدين من الخارج.

جريدة الدستور