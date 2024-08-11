شاهد.. “رقصات وأغاني نوبية” تفاعل جماهيري كبير مع فرقة أسوان في مهرجان العلمين

تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية بعروضها التراثية المميزة خلال مهرجان العلمين في نسخته الثانية، حيث جذبت اهتمام جمهور كبير على ممشى المدينة الترفيهية.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني النوبية التراثية التي حملت معها عبق الفلكلور والأساطير النوبية القديمة. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه العروض، حيث شارك العديد من الحاضرين في ترديد الأغاني النوبية بجانب الفرقة، مما أضفى جواً من الوحدة والتواصل الثقافي. لم يقتصر التفاعل على الغناء فقط، بل شارك الجمهور في الرقصات النوبية المميزة، مما أضفى على المكان حماساً وفرحاً كبيراً.

وفي مشهد يعكس الفرح الجماعي، قام بعض الحضور بتنظيم قطار بشري يتراقص على إيقاعات الدفوف والآلات النوبية التقليدية، مما حول المكان إلى ساحة من البهجة والاحتفال، حيث استمتع الجميع بالأجواء المفعمة بالمرح.

واختتمت الفرقة عروضها وسط تصفيق حار من الجمهور، الذي أعرب عن رغبته في تكرار مثل هذه الفعاليات التي تربطهم بثقافة بلادهم وتعرّفهم على تراثها الغني.

جريدة الدستور