مواطن سوداني يحاول الانتحار داخل إحدى محطات “المترو” بالقاهرة

كشفت مواقع مصرية عن أن مواطن سوداني يقيم بالقاهرة حاول الانتحار داخل إحدى محطات “المترو” بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت عدد من المواقع المصرية, أن مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا يوم السبت من الخدمات العينة بمحطة مترو الأنفاق يفيد بتصادم قطار بشخص داخل المحطة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن سودانيًا أقدم على التخلص من حياته قفزًا تحت عجلات قطار المترو مما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى أم المصريين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين