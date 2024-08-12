بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها – شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصور جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة رياضية.

ظهرت ياسمين وهي ترتدي توب رياضي أسود بدون أكمام، مما أبرز رشاقتها وجمالها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين على جمال بشرتها الطبيعي، واختارت نظارة شمسية سوداء، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه وردي لامع يبرز أنوثتها.

كما فضلت ترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بشكل كيرلي جذاب، يتناسب مع إطلالتها الرياضية.

صدى البلد