وزارة الأوقاف المصرية تتخذ إجراءات بشأن واقعة فيديو اللعب في أحد المساجد.. صورة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها تابعت واقعة الفيديو المتداول الذي يظهر أطفالاً يلعبون داخل أحد المساجد ويتعلقون بسلسلة النجفة. وبعد التحقيق من قبل القطاع الديني بالوزارة، تم تحديد المسجد المعني وهو مسجد عزبة الشناوي في منطقة أبو جلال، التابعة لإدارة أوقاف شربين بمديرية أوقاف الدقهلية.

وأوضح مفتش المنطقة ومدير الإدارة أن الحادثة وقعت منذ حوالي عامين أثناء بناء المسجد، وأن المسجد حاليًا يعمل فيه إمام وعامل.

وقرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر لكل من مدير مديرية أوقاف الدقهلية ومدير الدعوة، مع إحالتهما للجنة القيم. كما أحال مدير إدارة أوقاف شربين ومفتش المنطقة للجنة القيم بديوان عام الوزارة، بسبب تقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي.

بالإضافة إلى ذلك، قرر وزير الأوقاف إعفاء مدير إدارة أوقاف شربين ومفتش المنطقة من مهامهما الإدارية، نظرًا لتسترهما على الواقعة بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم إبلاغهما بمعلومات حول المسجد المعني، مما أدى إلى تأخر الكشف عن حقيقة الواقعة التي حدثت قبل نحو عامين خلال بناء المسجد.

جاء ذلك بناء على ما عرضه رئيس القطاع الديني في المذكرة المرفوعة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعد استدعائه لمدير مديرية أوقاف الدقهلية ومدير الدعوة ومدير إدارة شربين ومفتش المنطقة.

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة التأدب في بيوت الله (عز وجل)، وتربية الأبناء على ذلك، فالأدب عنوان المعرفة، وهو باب العلم، وأن المساجد هي بيوت الله (عز وجل) في الأرض قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “من توضأ فأحسنَ الوضوءَ ثم أتَى المسجدَ فهو زائرُ اللهِ، وحقٌّ على المزورِ أن يكرمَ الزائرَ”، وقد قال العلماء: من ثبتت نسبته وجبت خصوصيته، وقد ثبتت نسبة المساجد إلى الله (سبحانه وتعالى) وعلى العبد حفظ حرمة المسجد.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام عدد من الأشخاص باللهو داخل أحد المساجد،

وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

وبالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بالدقهلية، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه “قديم تم تصويره عام 2022 م إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة”، كما تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (4 طلاب – مقيمون بمحافظة الدقهلية)، وأقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشروق نيوز