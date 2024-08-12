كريم عبد العزيز: نيللي كريم من أجمل وأنقى الشخصيات التي قابلتها في حياتي

أشاد الفنان كريم عبد العزيز بالفنانة نيللي كريم، واصفًا إياها بأنها من “أجمل وأنقى الشخصيات” التي قابلها في حياته. وأكد أنها “إنسانة واضحة وصريحة، وما في قلبها على لسانها”.

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة “ON E” على هامش كواليس مسرحية السندباد في مهرجان العلمين الجديدة، مساء السبت، أن مسرحية “السندباد” هي العمل الرابع أو الخامس الذي يجمعهما، مشيرًا إلى أنه “يحب العمل جدًا مع نيللي كريم”.

كما أشار إلى أنهما تعاونا من قبل في فيلم “الفيل الأزرق” بجزئيه الأول والثاني، بالإضافة إلى بعض الإعلانات.

وأوضح أنه كان يخطط للعمل على مسلسل درامي تلفزيوني مع المنتج الراحل حسام شوقي، ولكن تم تأجيله بسبب الظروف.

وكشف كريم عبد العزيز عن أنه سيبدأ العمل على فيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى وجود العديد من المفاجآت في الفترة المقبلة.

الشروق نيوز