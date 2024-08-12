شاهد بالفيديو.. وسط رقص هستيري من الجمهور الحاضر.. الفنانة عشة الجبل تشعل حفل بمدينة نجران بالسعودية وتصرخ: (أنا عشان صغيرة واجعة الناس وماشة الدمام أغيظ الناس)

أشعلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, حفل غنائي أحيته خلال الأيام الماضيات بإحدى مدن المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنت الجبلية في حفل سوداني بمدينة نجران وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وأشعلت المطربة الحفل الذي رقص فيه الحاضرون بشكل هستيري بإحدى أغنياتها الهابطة التي تقول فيها: ( أنا عشان صغيرة واجعة الناس وماشة الدمام أغيظ الناس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين