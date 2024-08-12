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شاهد بالصور.. (هل من شوفة تاني ام هي مستحيلة !؟) من القاهرة.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة

2024/08/12
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال الصور من إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وخطفت المطربة الشهيرة أنظار المتابعين بإطلالتها الأنيقة, والتي كتبت عليها: (هل من شوفة تاني ام هي مستحيلة !؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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