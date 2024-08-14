عمرو وهبة يمازح متابعيه بسبب كريم عبدالعزيز.. ما القصة؟

شارك الفنان عمرو وهبة متابعيه صورة أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه يتواجد في نفس المكان الذي يقيم فيه الفنان كريم عبدالعزيز.

نشر عمرو وهبة صورته على الشاطئ عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق ممازحًا: “أصدقائي الذين أستضيف عندهم في الساحل جيرانهم هو كريم عبدالعزيز”.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه يمازحونه قائلين، «روح اقعد معاه على طول وقلنا انتو فين عشان نيجي»، «صوره مع الفنان بقى علشان نتأكد»، «ممكن احنا كمان نروح عند صحابك»، «عقبال اما تروح عند إلى جيرانهم احمد السقا».

المصري اليوم