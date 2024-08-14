السدحان رئيساً تنفيذياً لـ زين

عينت شركة زين السعودية المهندس سعد السدحان رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من الثلاثاء، وذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. وذكرت الشركة أن السدحان يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية، حيث شغل عدة مناصب في شركة زين السعودية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين.

جريدة المدينة