أجهزة الأمن بالقاهرة توجه ضربات موجعة للصوص – صور

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكثفة ووجهت ضربات قوية للصوص والمتهمين بأعمال السرقة، حيث تمكن رجال الشرطة من القبض على 10 متهمين في تلك القضايا.

تمكنت الشرطة من ضبط “عاطل” بعد تورطه في سرقة مبلغ مالي من إحدى السيدات في دائرة قسم شرطة 15 مايو. وعند مواجهته، اعترف بارتكابه للجريمة وذكر ارتكابه “4” جرائم أخرى في نفس الدائرة. وباستدعاء الضحايا، تعرفوا عليه واتهموه بالسرقة.

وفي سياق آخر، ألقى رجال الشرطة القبض على 3 أشخاص في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك لقيامهم بسرقة بعض محتويات شركة للمقاولات والتكييفات. واعترفوا بالجريمة عند مواجهتهم، وتم استدعاء مهندس الشركة الذي تعرف على المسروقات واتهمهم بالسرقة.

كما تمكن رجال الشرطة من القبض على سيدة “معروفة بوجود سوابق جنائية”، لسرقتها حقيبة تحتوي على مبلغ مالي وفيزا كارت من إحدى السيدات في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس. اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة، وعندما تم استدعاء الضحية، تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة.

وفي ذات السياق، ضبط رجال الشرطة عاطل “له معلومات جنائية” لقيامه بسرقة عدد (2) بطاريات سيارات بدائرة قسم شرطة القطامية، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة أخرى وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات و الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

ومن جانب أخر ضبط رجال الشرطة عاطل “له معلومات جنائية” لقيامه بمزاولة نشاطاً تخصص فى سرقة محتويات المساكن بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك مخزن خردة “له معلومات جنائية” تم ضبطه).

كما تمكن رجال الشرطة من ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهما بسرقة بعض محتويات أحد المساكن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة روز اليوسف