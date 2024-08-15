ماذا قالت لقاء الخميسي عن تعرضها للضرب من نجلها؟

خرجت الممثلة لقاء الخميسي عن صمتها لتوجه تهديدًا لأي شخص يحاول الإساءة إلى أولادها أو زوجها بعد انتشار شائعات حول تعرضها للضرب من قِبَل ابنها.

في مقطع فيديو نشرته عبر “إنستجرام”، أعربت لقاء عن دهشتها من خبر نشره أحد المواقع يتحدث عن اعتداء ابنها الأكبر عليها، بعد تصريحات أدلت بها على قناة “النهار”. علقت قائلة: “تفاجأت بموقع ينشر أن ابني ضربني، وعندما تواصلت معهم وأخبرتهم أن هذا غير صحيح، قاموا مشكورين بحذفه. ولكن فوجئت بأن العديد من المواقع الأخرى تداولت الخبر غير الصحيح.”

وأكدت الخميسي أن ما تم نشره يتعارض مع تصريحاتها، مضيفة: “أبنائي خط أحمر، وعائلتي خط أحمر. أي شخص يتجاوز باللفظ أو ينشر معلومات غير صحيحة عن بيتي وعائلتي سأضطر لرفع قضية ضده للحصول على حقي. عليكم أن تتقوا الله في الأخبار التي تنشرونها لتحقيق الترند، لأنكم تتدخلون في تفاصيل حياة لا تعرفونها. سأقوم برفع قضية على جميع المواقع التي تناولت اسم ابني.”

أضافت لقاء تعليقًا على الفيديو: “اتقوا الله، نحن نعرف كيف نربي أولادنا والحمد لله.” ومع ذلك، فوجئ الجمهور بحذف لقاء للفيديو من صفحتها على “إنستجرام” دون إيضاح الأسباب.

وكانت قناة “النهار” قد نشرت مقطع فيديو على قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب” من مقابلة لقاء الخميسي معها في أحد البرامج، تحت عنوان “لقاء الخميسي: “ابني مد ايده عليا وقعدت اعيط 3 أيام، وصعبت عليا نفسي وعبدالمنصف هيجبلي جلطة”.

وعلى الصعيد الفني، نشير إلى أن آخر أعمال لقاء الخميسي على شاشة التلفزيون كان مسلسل “إجازة مفتوحة” وشاركها البطولة شريف منير، والفنانة سميحة أيوب، وعرض في 2021.

بوابة روز اليوسف