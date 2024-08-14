شاهد بالصورة والفيديو.. وسط استقبال بالدموع من الأهل والجيران.. أسرة سودانية توثق رحلة عودتها من القاهرة إلى أم درمان ومتابعون: (كلنا راجعين بإذن الله)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باعجاب منقطع النظير من قبل الجمهور الذي تداوله بشكل جعل منه “ترند” على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت فتاة سودانية بتوثيق رحلة عودتها رفقة أسرتها من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت الفتاة وأسرتها قد نزحوا إلى القاهرة مثل الآلاف من الأسر السودانية بسبب الحرب الطاحنة التي دارت بين الجيش, وقوات الدعم السريع, في أبريل من العام الماضي.

المقطع الذي حظي بمئات الإعجابات أظهر رحلة عودة الأسرة السودانية إلى موطنها براً عن طريق “البصات” وعبر أحد المعابر التي تربط السودان بمصر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حظيت الفتاة وأسرتها بإستقبال مؤثر من الأهل والجيران لحظة وصولهم المنزل بمدينة أم درمان.

وتعانق الجميع في مشهد مؤثر وذرفوا دموع الشوق بعد فراق أكثر من سنة, وسط تعليقات إيجابية من قبل المتابعين الذين كتبوا: (كلنا راجعين بإذن الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين