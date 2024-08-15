شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني.. مواطن جنوب سوداني يقدم فواصل من الرقص الجميل مع زوجته على أنغام أغنية الربابة (الأخدر البتحرن) ومتابعون: (جنوبنا الحبيب وشعبه الطيب)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجل من دولة جنوب السودان يرتدي الزي القومي السوداني ويتفاعل في الرقص خلال إحدى الحفلات بجنوب السودان.

ورقص الرجل مع سيدة جنوبية قيل أنها زوجته وهي ترتدي الثوب السوداني على أنغام أغنية الربابة الشهيرة (الأخدر البتحرن).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أشاد بارتباط شعب الجنوب بالسودان, وكتب أحد المعلقين: (جنوبنا الحبيب وشعبه الطيب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين