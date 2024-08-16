طبيب شيرين عبد الوهاب: رحلة العلاج تسير بشكل جيد والقادم ليس سهلا

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، عن آخر تطورات حالتها الصحية قائلاً: “شيرين بحالة جيدة وفي تحسن مستمر، صحتها تتحسن وأمورها تسير بشكل جيد”. وأضاف خلال لقائه في برنامج “خلاصة الكلام” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة “النهار”: “شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغاني جديدة في الأيام المقبلة”.

وتابع الدكتور نبيل عبد المقصود: “مشوار شيرين عبد الوهاب القادم ليس سهلاً ويحتاج إلى المثابرة والدعم من الجمهور، وهي ترغب في العودة والتواصل مع الناس”.

وأوضح: “في مهرجان تونس، فوجئت بشيرين عندما جاءت وقبلت يدي، وهذا الموقف يدل على أنها إنسانة طيبة وتشعر بالامتنان لمن ساعدها، وهي طريقتها في التعبير. وأنا أقدرها وأحترمها وأحبها فهي إنسانة تحمل روحًا وحياة وحساسة”.

وقال أستاذ علاج الإدمان والسموم: “إللي بياخد مخدرات بعد لما يبطل ويتعافى مينفعش يكمل مع رفيق السوء ولا يتواجد في مكان فيه مخدرات ولا يقعد مع حد بيتعاطى ويلغى كل تليفونات المصادر اللي عنده ويغير رقمه”.

بوابة فيتو