اقتصاد وأعمال

وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني المصري: المحفظة المصرفية التي انشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية

2024/08/16
بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي
قال وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني المصري بأن نحو 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها للولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
– توفر الإنتاج من الذرة والقمح يكفي حاجة المستهلك والوزارة تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة.
– المحفظة المصرفية التي انشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن.
– الدولة اهتمت مبكراً بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد.
الجزيرة – السودان

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