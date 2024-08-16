اقتصاد وأعمال
وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني المصري: المحفظة المصرفية التي انشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية
قال وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني المصري بأن نحو 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها للولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
– توفر الإنتاج من الذرة والقمح يكفي حاجة المستهلك والوزارة تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة.
– المحفظة المصرفية التي انشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن.
– الدولة اهتمت مبكراً بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد.
الجزيرة – السودان
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